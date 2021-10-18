Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...

Tabak написав:
Есть субьективное ощущение, что в нашем случае, якобы на экспорт вывозят через свои оффшоры, чтобы потом по цепочке его же закупить уже дороже и показать убыток
Чем не схема?
и вывозить никуда не надо.
пшеница на месте.
только продана и куплена на бумаге.
Правы на 100%. Лежит на элеваторах, но принадлежит условному "Кипр лтд.".
А когда надо будет - погрузят в порту, выйдут в нейтральные воды, заедут назад и выгрузят. Вуаля. А может и просто на бумаге вывоз/ввоз сделают.... Это уже от наглости и возможностей зависит.