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Рекордний врожай не врятує:
Україна цьогоріч буде...

Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:14

Дежавю... Было уже с масками.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:30

  Tabak написав:
Есть субьективное ощущение, что в нашем случае, якобы на экспорт вывозят через свои оффшоры, чтобы потом по цепочке его же закупить уже дороже и показать убыток
Чем не схема?

и вывозить никуда не надо.
пшеница на месте.
только продана и куплена на бумаге.

Правы на 100%. Лежит на элеваторах, но принадлежит условному "Кипр лтд.".
А когда надо будет - погрузят в порту, выйдут в нейтральные воды, заедут назад и выгрузят. Вуаля. А может и просто на бумаге вывоз/ввоз сделают.... Это уже от наглости и возможностей зависит.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:39

Черговий Ротердам+？
ostrost1
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