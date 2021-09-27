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Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Український суд виніс рішення, згідно з яким зупинка транспортного засобу з причин "профілактики" з боку інспекторів є неправомірною. А якщо так, то і вимога надати водійські права теж є порушенням закону.
Дивися повний текст Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для профілактики»
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Цікаво, а як він ідентифікував водія для того, щоб виписати йому штраф через відмову показати документи?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:23
0mage0 Не поверите: на авто государственные номерные знаки имеются (кстати, если они загрязнены или не освещены в темное время суток, то это тоже может быть причиной остановки).
Странно другое - обычно такие штрафы в суде не оспаривают. Геморно, долго и дорого... Проще заплатить!
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Radon
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:35
Radon написав:
0mage0 Не повірите: на авто державні номерні знаки є (до речі, якщо вони забруднені або не освітлені в темний час доби, то це теж може бути причиною зупинки).
Дивно інше - зазвичай такі штрафи в суді не заперечують. Гамірно, довго і дорого ... Простіше заплатити!
Так поліціянт не автівці штраф виписує і навіть не власнику автівки, а водію.
Ну і до слова, заборонено зупиняти без причини було завжди. Тут просто йдеться, що суд пристав на бік закону. Хоча впевнений, це буває не завжди. Можливо, оштрафували родича судді?
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p_a_l
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