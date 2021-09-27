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Інспекторам заборонили
зупиняти автомобілі «для...

Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:44

Re: Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...

  Omega написав:"я вас в следующий раз так же остановлю и выпишу вам протокол"

Потому мой знакомый говорит - "в позовной заяве в суд я специально указываю, что оспариваю действия конкретного человека, т.е. у меня претензия не к ПОЛИЦИИ, а к Васе Пупкину, который пользуясь своим служебным положением и ... (далее по списку)". И тогда при положительном, для себя, решении в суде все судовые и прочие издержки ( вплоть до моральной компенсации!) ложатся персонально на Васю Пупкина.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:50

  petrenko_olvas написав:Да вони тільки і роблять, що використовують свої повноваження з власною вигодою, а ні контролюють безпеку дорожнього руху. На мене тиждень назад подонок склав постанову на 510грн за те, що я не ввімкнув лівий поворот при в'їзді на перехрестя с круговим рухом, при чому на мої доводи про те, що я не здійснював маневру вліво, відповів, що це мою сугубо приватна думка, а на вимоги надати докази, сказав, що в суді нададуть. За 510 грн. до суду не піду, але все буду робити, щоб їх паразитів фізично знищували

Это он вас развел, надо было у него спросить какой пункт правил вы нарушили. По правилам никакого левого поворотника включать не надо.
LOKY
 
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