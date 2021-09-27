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Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:20
Давайте не будем также забывать, что у нас в стране непрецедентное право, а это значит, что у любого другого гражданина в абсолютно аналогичной ситуации решение суда может быть не в его пользу))) И первый суд для второго, третьего и т.д. - не указ, и даже не всегда ориентир. В статье в конце нужно мелким шрифтом, как в рекламе, писать: " ваш результат может отличаться")
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:44
Omega написав:
"я вас в следующий раз так же остановлю и выпишу вам протокол"
Потому мой знакомый говорит - "в позовной заяве в суд я специально указываю, что оспариваю действия конкретного человека, т.е. у меня претензия не к ПОЛИЦИИ, а к Васе Пупкину, который пользуясь своим служебным положением и ... (далее по списку)". И тогда при положительном, для себя, решении в суде все судовые и прочие издержки ( вплоть до моральной компенсации!) ложатся персонально на Васю Пупкина.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:50
petrenko_olvas написав:
Да вони тільки і роблять, що використовують свої повноваження з власною вигодою, а ні контролюють безпеку дорожнього руху. На мене тиждень назад подонок склав постанову на 510грн за те, що я не ввімкнув лівий поворот при в'їзді на перехрестя с круговим рухом, при чому на мої доводи про те, що я не здійснював маневру вліво, відповів, що це мою сугубо приватна думка, а на вимоги надати докази, сказав, що в суді нададуть. За 510 грн. до суду не піду, але все буду робити, щоб їх паразитів фізично знищували
Это он вас развел, надо было у него спросить какой пункт правил вы нарушили. По правилам никакого левого поворотника включать не надо.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:06
LutsMan написав: Omega написав:
"я вас в следующий раз так же остановлю и выпишу вам протокол"
Потому мой знакомый говорит - "в позовной заяве в суд я специально указываю, что оспариваю действия конкретного человека, т.е. у меня претензия не к ПОЛИЦИИ, а к Васе Пупкину, который пользуясь своим служебным положением и ... (далее по списку)". И тогда при положительном, для себя, решении в суде все судовые и прочие издержки ( вплоть до моральной компенсации!) ложатся персонально на Васю Пупкина.
Вася Пупкин - должностное лицо, и выполняет он свои функции будучи таковым. Не будет он лично ничего вам платить.
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p_a_l
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