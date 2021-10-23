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Українські лікарі отримуватимуть
зарплати від 20 тисяч...

Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:00

Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Дивися повний текст Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч гривень: міністр назвав дату.
R2
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