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Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:00
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.
Дивися повний текст Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч гривень: міністр назвав дату
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R2
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Додано: Пон 25 жов, 2021 07:01
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
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Sunwalker
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:23
Ога, учителя уже получают по $4000. Теперь очередь врачей.
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alt402
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31
а за счет чего повышение будет? Каков источник денег для повышения? Налоги увеличат?
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Цитрин
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:32
Sunwalker написав:
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн.)))
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LOKY
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:37
Sunwalker написав:
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
А зачем она ходит на такую работу, с чего живет?
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unicdima
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:55
Loky, сам удивляюсь как такое может быть.
У них минималку платят только санитаркам (самая нижняя медицинская иерархия), а врачам последние полгода платят столько, медсестрам ещё немного меньше. Видимо у санитарок выше квалификация.
Если после НГ ничего не поменяется, действительно увольняться будет. Я почти уверен, что ничего не поменяется. Жаль только 32 лет жизни, если учитывать учёбу в медучилище и мединституте.
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Sunwalker
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:31
Sunwalker написав:
Loky, сам удивляюсь как такое может быть.
У них минималку платят только санитаркам (самая нижняя медицинская иерархия), а врачам последние полгода платят столько, медсестрам ещё немного меньше. Видимо у санитарок выше квалификация.
Если после НГ ничего не поменяется, действительно увольняться будет. Я почти уверен, что ничего не поменяется. Жаль только 32 лет жизни, если учитывать учёбу в медучилище и мединституте.
Да да, платят меньше минималки и никто никуда не обращается
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unicdima
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:46
LOKY написав: Sunwalker написав:
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
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_hunter
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:56
_hunter написав: LOKY написав: Sunwalker написав:
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке
.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.
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unicdima
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