RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські лікарі отримуватимуть
зарплати від 20 тисяч...

Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:00

Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Дивися повний текст Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч гривень: міністр назвав дату.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:01

Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
Sunwalker
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:23

Ога, учителя уже получают по $4000. Теперь очередь врачей.
alt402
 
Повідомлень: 216
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31

а за счет чего повышение будет? Каков источник денег для повышения? Налоги увеличат?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 26.06.21
Подякував: 61 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:32

  Sunwalker написав:Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.

Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн.)))
LOKY
 
Повідомлень: 979
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:37

  Sunwalker написав:Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.

А зачем она ходит на такую работу, с чего живет? :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:55

Loky, сам удивляюсь как такое может быть.
У них минималку платят только санитаркам (самая нижняя медицинская иерархия), а врачам последние полгода платят столько, медсестрам ещё немного меньше. Видимо у санитарок выше квалификация.
Если после НГ ничего не поменяется, действительно увольняться будет. Я почти уверен, что ничего не поменяется. Жаль только 32 лет жизни, если учитывать учёбу в медучилище и мединституте.
Sunwalker
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:31

  Sunwalker написав:Loky, сам удивляюсь как такое может быть.
У них минималку платят только санитаркам (самая нижняя медицинская иерархия), а врачам последние полгода платят столько, медсестрам ещё немного меньше. Видимо у санитарок выше квалификация.
Если после НГ ничего не поменяется, действительно увольняться будет. Я почти уверен, что ничего не поменяется. Жаль только 32 лет жизни, если учитывать учёбу в медучилище и мединституте.

Да да, платят меньше минималки и никто никуда не обращается :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:46

  LOKY написав:
  Sunwalker написав:Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.

Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн.)))

Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
_hunter
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:56

  _hunter написав:
  LOKY написав:
  Sunwalker написав:Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.

Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн.)))

Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...

Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними
R2 » Пон 25 жов, 2021 07:07
0 206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 07:07
R2
Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100...
R2 » Суб 23 жов, 2021 08:35
3 570
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 20:45
soleykoserhiy
Fiat представив компактний кросовер Pulse за 14 тисяч...
R2 » Нед 24 жов, 2021 07:45
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 19:41
volodya0006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.