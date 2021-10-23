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Українські лікарі отримуватимуть
зарплати від 20 тисяч...

Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:04

  Цитрин написав:а за счет чего повышение будет? Каков источник денег для повышения? Налоги увеличат?


за вакцинированных

примерно как раньше фарма за рекомендации платила/платит, теперь будет за привлеченного, уже официально

20 тыс это всего 100 человек, в месяц вполне достижимо
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:32

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн.)))

Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...

Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.

Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:36

  _hunter написав:Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...

А если это жена такое придумала, а мы ему глаза открыли? Буде бида )))
unicdima
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  #<12
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