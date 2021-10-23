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Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:04
Цитрин написав:
а за счет чего повышение будет? Каков источник денег для повышения? Налоги увеличат?
за вакцинированных
примерно как раньше фарма за рекомендации платила/платит, теперь будет за привлеченного, уже официально
20 тыс это всего 100 человек, в месяц вполне достижимо
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:32
unicdima написав: _hunter написав: LOKY написав:
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.
Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:36
_hunter написав:
Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
А если это жена такое придумала, а мы ему глаза открыли? Буде бида )))
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