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Українські лікарі отримуватимуть зарплати від 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:04
Цитрин написав:
а за счет чего повышение будет? Каков источник денег для повышения? Налоги увеличат?
за вакцинированных
примерно как раньше фарма за рекомендации платила/платит, теперь будет за привлеченного, уже официально
20 тыс это всего 100 человек, в месяц вполне достижимо
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:32
unicdima написав: _hunter написав: LOKY написав:
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.
Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
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_hunter
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:36
_hunter написав:
Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
А если это жена такое придумала, а мы ему глаза открыли? Буде бида )))
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unicdima
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:25
_hunter написав: LOKY написав: Sunwalker написав:
Будет интересно посмотреть.
У меня жена врач-невролог в детской районной поликлинике Киева на полной ставке.
До реформы з/п было 5500 грн, сейчас 2500 грн. И что самое интересное, что требовать стали больше, а платить в 2 раза меньше.
Будет интересно посмотреть, что они опять сочинять будут, до начала следующего года ждать осталось немного.
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
Читать надо внимательно. Он написал, что жена работает на ПОЛНУЮ ставку.
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LOKY
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:09
LOKY написав: _hunter написав: LOKY написав:
Какие 2 500 грн? Сейчас минимальная зп - 6 000грн
.)))
Так это за "ставку". Если работать на треть ставки -- будет 2к...
Читать надо внимательно. Он написал, что жена работает на ПОЛНУЮ ставку.
И вам не хворать
(ну, или к окулисту)
_hunter написав: unicdima написав:
Sunwalker утверждает, что на полной.
Могу предположить, что место там жирное на взятки и им и так хорошо.
Как гласит известный анекдот -- "и вы утверждайте".
Sunwalker мог что-то недопонять. Но именно по причине, озвученной LOKY -- это невозможно: на полной ставке получать меньше минималки. Возможно у него жена не в штате, а на контракте...
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 20:16
Да, минималка 6000, но это грязными. Если вычесть 21% налогов, то плучится 4740!
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gaikana25
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