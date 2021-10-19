Пандемія змусила задуматися про подушці безпеки, накопичення і інвестиції навіть тих, хто завжди жив одним днем.
Дивися повний текст Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10
Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році
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Дивися повний текст Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10
У гривны инфляция менее 2% годовых? Эксперт в магазин иногда ходить пробовал?
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