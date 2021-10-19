Пандемія змусила задуматися про подушці безпеки, накопичення і інвестиції навіть тих, хто завжди жив одним днем.
Дивися повний текст Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10
Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році
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Дивися повний текст Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10
У гривны инфляция менее 2% годовых? Эксперт в магазин иногда ходить пробовал?
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:33
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07
Re: Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 ро
Может он за базу берёт, что у доллара инфляция в 5% и пересчитывает по курсу в гривну? Тогда инфляция, наоборот, слишком высокая Год назад курс НБУ был 28.265, сегодня 26.2918, т.е. на 7% гривна укрепилась. Минус 5% инфляции доллара - 2% дефляции, а не инфляции.
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