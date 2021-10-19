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Не тільки долар: в якій валюті
зберігати гроші в 2021 році

Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10

Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія змусила задуматися про подушці безпеки, накопичення і інвестиції навіть тих, хто завжди жив одним днем.

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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:10

У гривны инфляция менее 2% годовых? Эксперт в магазин иногда ходить пробовал?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:33

  moveton написав:У гривны инфляция менее 2% годовых? Эксперт в магазин иногда ходить пробовал?

У пана эксперта времени по магазинам ходить нет, в Польше на клубнике + финанс статьи писать- больше времени не остается.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07

Re: Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 ро

Может он за базу берёт, что у доллара инфляция в 5% и пересчитывает по курсу в гривну? Тогда инфляция, наоборот, слишком высокая :) Год назад курс НБУ был 28.265, сегодня 26.2918, т.е. на 7% гривна укрепилась. Минус 5% инфляции доллара - 2% дефляции, а не инфляции.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:51

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