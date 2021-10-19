RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві паркомісця продаватимуть
на спеціальному...

У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:02

У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Дивися повний текст У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному аукціоні: ціни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:37

Re: У Києві паркомісця продаватимуть на спеціальному...

Типовий рекет.
Вибрали кияни на свою голову, а воно виявляється так і досі живе поняттями 90-х.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:23

Вы можете увидеть это повсюду — у „Паруса“, „Олимпийского“
А может надо было не небоскребы втуливать в центре города, на месте трамвайной остановки, а хотя бы делать в несколько этажей парковки, чтобы хватало "бизнес-центру"? Строили бы себе эти небоскребы на условной Троещине, развивали бы спальный район и проблем бы таких, с парковкой в центре - не было и пол города ежедневно бы не учавствовала в операции по форсированию Днепра :idea:

Л- логика.
Им не ведома :|
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки...
R2 » Суб 23 жов, 2021 08:37
4 380
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 11:10
asdasd
У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті 1, 2
R2 » Чет 21 жов, 2021 08:14
17 1362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 10:05
qazzax
У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення
R2 » Вів 19 жов, 2021 11:16
7 561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 09:08
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2443)
25.10.2021 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.