RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто має сплачувати штраф, якщо
пасажир не має «ковідних»...

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, кому доведеться сплачувати штраф у разі відсутності у пасажира "ковідних" документів.

Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30

Штраф никто не должен платить, пока действует Конституция! Если исполнительная власть решила отменить Конституцию, надо об этом открыто заявить. Хотелось бы потом увидеть реакцию правоохранительных органов на такие заявления.
asdasd
 
Повідомлень: 222
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП
R2 » Сер 13 жов, 2021 21:03
1 248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 21:03
iakovoren
Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
R2 » Нед 10 жов, 2021 10:42
5 488
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 13:09
vasakuzncov232
Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 сер, 2021 09:07
48 6133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 22:12
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.