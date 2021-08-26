Finance.ua дізнався, кому доведеться сплачувати штраф у разі відсутності у пасажира "ковідних" документів.
Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30
Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30
Штраф никто не должен платить, пока действует Конституция! Если исполнительная власть решила отменить Конституцию, надо об этом открыто заявить. Хотелось бы потом увидеть реакцию правоохранительных органов на такие заявления.
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