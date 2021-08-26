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Хто має сплачувати штраф, якщо
пасажир не має «ковідних»...

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, кому доведеться сплачувати штраф у разі відсутності у пасажира "ковідних" документів.

Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30

Штраф никто не должен платить, пока действует Конституция! Если исполнительная власть решила отменить Конституцию, надо об этом открыто заявить. Хотелось бы потом увидеть реакцию правоохранительных органов на такие заявления.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:28

Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»

  asdasd написав:Хотелось бы потом увидеть реакцию правоохранительных органов на такие заявления.


И какую реакцию вы ждете от "правоохранительных" органов, где один сплошной Квартал в руководстве? Они могут отреагировать разве только аплодисментами.

У нас пока, охренительные органы как в анекдоте: зашел в лес и вижу, голубые ели.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов

Ответ: - никто.
Первое, потому что, нет таких документов единого образца, утвержденных согласно украинского законодательства, которые обязаны иметь с собой пассажиры для передвижения по стране - как "ковидные" 8)


Второе, у Кабмина нет полномочий устанавливать штрафы за что либо - это прерогатива административного кодекса, который принимает Верховная Рада.
Ссылка на статью админкодекса 44-3. Нарушение правил относительно карантина людей. - не катит, там нет ничего о том, что прививка от "ковид" обязательна и без нее запрещено передвигаться по Украине.
Статья 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. Профилактические прививки
Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
https://urst.com.ua/ru/o_zaschite_nasel ... zney/st-12

Это весь перечень обязательных прививок.

Запрещать или ограничивать на основании отсутствия прививки передвижение граждан транспортом - Кабмин не имеет полномочий, а в мирное время это вообще запрещено Конституцией. Обязывать граждан за свой счет делать какие либо медицинские тесты и затем требовать от них их предъявить кому попало, для того, чтобы их куда либо допустили - тоже самое.

А в обязанности перевозчика, в свою очередь, не входит проверка у пассажиров наличия или отсутствие медицинских справок и выяснений у здоровых людей, какие он делал прививки в своей жизни. Это конфиденциальная медицинская информация, защищенная законом. И уж тем более тем более противозаконно за отказ в предоставлении такой информации - полиции за это штрафовать, так как, согласно Закона о полиции, на основании которого они и осуществляют свои функции,причем исключительно в рамках его положений, таких полномочий им там не прописано.

От этих профнепригодных что, уже даже первокурсники с юрфака сбежали, что они такое исполняют?
Это ж сменится власть и даже догонять повода искать не придется, бери и сажай по 364.
И никакой весны ждать не надо :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:25

EKO
Пусть сначла заявят... Немцы вон десятилетия назад много чего наговорили / наделали, много кого "накололи" вакцинами разными, потом был Нюрнбергский трибунал...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:26

  EKO написав:Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов

Ответ: - никто.
Первое, потому что, нет таких документов единого образца, утвержденных согласно украинского законодательства, которые обязаны иметь с собой пассажиры для передвижения по стране - как "ковидные" 8)


Второе, у Кабмина нет полномочий устанавливать штрафы за что либо - это прерогатива административного кодекса, который принимает Верховная Рада.
Ссылка на статью админкодекса 44-3. Нарушение правил относительно карантина людей. - не катит, там нет ничего о том, что прививка от "ковид" обязательна и без нее запрещено передвигаться по Украине.
Статья 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. Профилактические прививки
Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
https://urst.com.ua/ru/o_zaschite_nasel ... zney/st-12

Это весь перечень обязательных прививок.

Запрещать или ограничивать на основании отсутствия прививки передвижение граждан транспортом - Кабмин не имеет полномочий, а в мирное время это вообще запрещено Конституцией. Обязывать граждан за свой счет делать какие либо медицинские тесты и затем требовать от них их предъявить кому попало, для того, чтобы их куда либо допустили - тоже самое.

А в обязанности перевозчика, в свою очередь, не входит проверка у пассажиров наличия или отсутствие медицинских справок и выяснений у здоровых людей, какие он делал прививки в своей жизни. Это конфиденциальная медицинская информация, защищенная законом. И уж тем более тем более противозаконно за отказ в предоставлении такой информации - полиции за это штрафовать, так как, согласно Закона о полиции, на основании которого они и осуществляют свои функции,причем исключительно в рамках его положений, таких полномочий им там не прописано.

От этих профнепригодных что, уже даже первокурсники с юрфака сбежали, что они такое исполняют?
Это ж сменится власть и даже догонять повода искать не придется, бери и сажай по 364.
И никакой весны ждать не надо :twisted:


Спасибо за статью 12 закона об инфекционных болезнях и 364 УК. Это для меня новая информация.
asdasd
 
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