|
|
|
Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6850
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3254 раз.
- Подякували: 2074 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|249
|
|
|5
|490
|
|
|48
|6138
|
Вів 31 сер, 2021 22:12
Mirax
|