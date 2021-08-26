RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто має сплачувати штраф, якщо
пасажир не має «ковідних»...

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:44

но люди настолько неграмотны, что думают нужен сертификат для поездки Бровары-Киев... или Троещина-Виноградарь.... расчет на это, скорее всего - "мы создадим дурные правила, все равно 73% на них поведутся, а как известно 70% достаточно для успешной вакцинации" :mrgreen:
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 03.02.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:47

  Tamagoch написав:но люди настолько неграмотны, что думают нужен сертификат для поездки Бровары-Киев... или Троещина-Виноградарь.... расчет на это, скорее всего - "мы создадим дурные правила, все равно 73% на них поведутся, а как известно 70% достаточно для успешной вакцинации" :mrgreen:

Именно так и есть. И, что самое печальное, большинство это *овно хавают черпаками, еще и за добавкой толпятся :?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6850
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3254 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:03

Но видь кому то придётся ответить за этот геноцид? Хоть в пределах страны, или проглотил, как мы и делаем со времен независимости?
acidfcid
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:55

EKO
Йес Сан-Франциско! - кричал? Куда прётесь, в ЕС, а там штрафы придумывать горазды, что сейчас в Италии происходит? Говоришь незаконно, вот иди и в суде доказывай когда выпишут. Сколько времени и нервов потратишь. Идти на баррикады или уколоться. Последствия от баррикад мы знаем, хуже чем от укола. Раньше нужно было мозгами думать, когда на первые баррикады пёрлись и я очень рад что расхлёбываем. А ненавистный всеми Батька чиновников разносит за то, что те начали людей штрафовать.
Попаданец
 
Повідомлень: 955
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП
R2 » Сер 13 жов, 2021 21:03
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 21:03
iakovoren
Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
R2 » Нед 10 жов, 2021 10:42
5 491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 13:09
vasakuzncov232
Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 сер, 2021 09:07
48 6139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 22:12
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1421)
26.10.2021 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.