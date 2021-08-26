Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:44
но люди настолько неграмотны, что думают нужен сертификат для поездки Бровары-Киев... или Троещина-Виноградарь.... расчет на это, скорее всего - "мы создадим дурные правила, все равно 73% на них поведутся, а как известно 70% достаточно для успешной вакцинации"
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:47
Именно так и есть. И, что самое печальное, большинство это *овно хавают черпаками, еще и за добавкой толпятся
Додано: Вів 26 жов, 2021 06:03
Но видь кому то придётся ответить за этот геноцид? Хоть в пределах страны, или проглотил, как мы и делаем со времен независимости?
Додано: Вів 26 жов, 2021 06:55
EKO
Йес Сан-Франциско! - кричал? Куда прётесь, в ЕС, а там штрафы придумывать горазды, что сейчас в Италии происходит? Говоришь незаконно, вот иди и в суде доказывай когда выпишут. Сколько времени и нервов потратишь. Идти на баррикады или уколоться. Последствия от баррикад мы знаем, хуже чем от укола. Раньше нужно было мозгами думать, когда на первые баррикады пёрлись и я очень рад что расхлёбываем. А ненавистный всеми Батька чиновников разносит за то, что те начали людей штрафовать.
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:11
Если бы батька ещё бацыллы мог запугать как своих министров, то цены бы ему небыло.
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