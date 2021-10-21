НАК «Нафтогаз України» оголосив тендер на послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку персоналу для підбору 20 кандидатур на посади керівників вищої ланки.
Дивися повний текст «Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47 млн грн.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24
«Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47 млн грн.
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24
за 20 вакантных мест 47 млн государственных денег??? они там совсем е..лись?
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