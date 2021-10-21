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«Нафтогаз» витратить на пошук
20 топменеджерів майже 47...

«Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24

«Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47...

Пропонуємо до обговорення:
НАК «Нафтогаз України» оголосив тендер на послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку персоналу для підбору 20 кандидатур на посади керівників вищої ланки.

Дивися повний текст «Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24

за 20 вакантных мест 47 млн государственных денег??? они там совсем е..лись?
ruslan42212
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