Кілька факторів, які при цьому потрібно враховувати.
Дивися повний текст Вибираєте обручку: ось кілька простих порад.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:28
Вибираєте обручку: ось кілька простих порад
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Дивися повний текст Вибираєте обручку: ось кілька простих порад.
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