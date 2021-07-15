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Вибираєте обручку: ось
кілька простих порад

Вибираєте обручку: ось кілька простих порад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:28

Вибираєте обручку: ось кілька простих порад

Пропонуємо до обговорення:
Кілька факторів, які при цьому потрібно враховувати.

Дивися повний текст Вибираєте обручку: ось кілька простих порад.
R2
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