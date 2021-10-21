RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вперше в Україні наживо на
конференції з інвестування...

Вперше в Україні наживо на конференції з інвестування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:56

Вперше в Україні наживо на конференції з інвестування...

Пропонуємо до обговорення:
Маргулан Каліевіч - засновник освітньої платформи margulan.info., керуючий партнер фонду Asadel Partners, інвестор, мандрівник, громадський діяч. Акціонер більше 20 компаній.

Дивися повний текст Вперше в Україні наживо на конференції з інвестування виступить Маргулан Сейсембаєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95932
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:56

Наверно образование это тупость выражена в деньгах))
l4567
 
Повідомлень: 305
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:00

Ім'я Наймана типу не передається українськими літерами?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2526
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
R2 » Пон 25 жов, 2021 15:36
6 842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 00:28
lelya_berezhanska
Скільки заробляють SEO-спеціалісти та лінкбілдери в Україні
R2 » Суб 23 жов, 2021 15:25
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 15:25
shesternin_ea
Відключення електроенергії в Україні взимку цілком...
R2 » Чет 21 жов, 2021 15:22
2 186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 12:38
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1420)
26.10.2021 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.