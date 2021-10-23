Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4...

Супер.
Хочу в Умань. :)
Там вже однозначно ясно, що газ (8+9=17₴ == 1.89₴/кВт*год) треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:36
Супер.
Хочу в Умань. :)
Там вже однозначно ясно, що газ (8+9=17₴ == 1.89₴/кВт*год) треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54
щось не розумію - при чому тут вартість газу по вартості його розподілу? витрати газорозподільчої компанії не зміняться від того що сам газ дорожчає. Чому вона повинна змінювати тариф на свої послуги
|