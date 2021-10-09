RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 9 місяців «Укртелеком»
збільшив дохід на 7% до 5 млрд...

За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:03

За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95935
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:03

Это и понятно,потому как телеком повышает свои тарифы два раза в год.Уже обошли мобильных операторов.Месячная абонплата перевалила за 200гривен.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року
R2 » Сер 20 жов, 2021 11:52
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:52
Omega
Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід...
R2 » Вів 19 жов, 2021 23:58
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 23:59
moveton
В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 12:19
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 12:34
mtm_lisenko_olga

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2449)
26.10.2021 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.