|
|
Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив проєкт концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні.
Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95937
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3225
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55
Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5210
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему