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Нацбанк планує запустити в
Україні систему миттєвих платежів

Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44

Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив проєкт концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні.

Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44

А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55

  Rainbow написав:А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить?

Естественно: он существенно дороже.
_hunter
 
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