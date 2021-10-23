Національний банк розробив проєкт концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні.
Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55
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