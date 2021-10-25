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Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив проєкт концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні.
Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
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R2
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить?
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Rainbow
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55
Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
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_hunter
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:58
Попробуйте перевести больше 30,000 грн Р2Р
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Spets
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:27
Spets написав:
Попробуйте перевести больше 30,000 грн Р2Р
Большие суммы надо переводить не всякими Р2Р, а биткоинами. Во избежание конских комиссий.
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N0mad
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:41
_hunter написав: Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
Учитывая, что у Мони и Альфы P2P бесплатен, а Альфа при определённых условиях ещё и доплачивает, с нетерпением жду, как у НБУ получится существенно дешевле
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moveton
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Додано: Сер 27 жов, 2021 06:36
Большие суммы надо переводить не всякими Р2Р, а биткоинами. Во избежание конских комиссий.
Во избежание комиссий и юридической доказательной базы сделки. Не все операции с большими суммами являются незаконными. Практически, как только вы переводите активы в биткоины - они становятся "серыми". Если это были были "грязные деньги", то это хорошо, а если "чистые", то наоборот.
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Joоke
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