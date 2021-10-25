|
|
|
Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив проєкт концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні.
Дивися повний текст Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95968
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:44
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:55
Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5244
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:58
Попробуйте перевести больше 30,000 грн Р2Р
-
Spets
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 04.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:27
Spets написав:
Попробуйте перевести больше 30,000 грн Р2Р
Большие суммы надо переводить не всякими Р2Р, а биткоинами. Во избежание конских комиссий.
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:41
_hunter написав: Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
Учитывая, что у Мони и Альфы P2P бесплатен, а Альфа при определённых условиях ещё и доплачивает, с нетерпением жду, как у НБУ получится существенно дешевле
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 06:36
Большие суммы надо переводить не всякими Р2Р, а биткоинами. Во избежание конских комиссий.
Во избежание комиссий и юридической доказательной базы сделки. Не все операции с большими суммами являются незаконными. Практически, как только вы переводите активы в биткоины - они становятся "серыми". Если это были были "грязные деньги", то это хорошо, а если "чистые", то наоборот.
-
Joоke
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 13.04.09
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:31
moveton написав: _hunter написав: Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
Учитывая, что у Мони и Альфы P2P бесплатен, а Альфа при определённых условиях ещё и доплачивает, с нетерпением жду, как у НБУ получится существенно дешевле
Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5244
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:45
moveton написав: _hunter написав: Rainbow написав:
А Р2Р з карти на карту, який працює 24/7 не підходить
?
Естественно: он существенно дороже.
Учитывая, что у Мони и Альфы P2P бесплатен, а Альфа при определённых условиях ещё и доплачивает, с нетерпением жду, как у НБУ получится существенно дешевле
Переводил сам себе на Аллу, чтоб получать кешбек за покупки и снимать нал без комиссии. В ультимативной форме потребовали открыть карту с тарифом 500 грн/месяц, а на отказ, обвинили в террористической деятельности, распространении оружия массового уничтожения и попросили на выход.
Так что, гонять свои деньги туда-сюда тоже сильно не получится. Как только в банке понимают, что от вас банку одни убытки, вас изгоняют.
Ах да, никакие документы никто не требовал. Очевидно, что переводы с карты на карту самому себе никак не могут быть связаны с терроризмом
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3295
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:22
_hunter написав:
Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся...
Не то, чтобы я. До сих пор никто не уточнял о дороже для кого речь. По-умолчанию, для того, кто говорит. Для банков может и будет какое-то удешевление от новой системы, но, я так понимаю, что по украинским картам у них и сейчас транзакция копейки стоит.
safonovstanislav написав:
Переводил сам себе на Аллу, чтоб получать кешбек за покупки и снимать нал без комиссии. В ультимативной форме потребовали открыть карту с тарифом 500 грн/месяц, а на отказ, обвинили в террористической деятельности, распространении оружия массового уничтожения и попросили на выход.
Так что, гонять свои деньги туда-сюда тоже сильно не получится. Как только в банке понимают, что от вас банку одни убытки, вас изгоняют.
Где-то три месяца, как клиент Аллы. Как раз для получения бонуса за пополнение и обнала и стал. Ещё слегка депозитами пользуюсь, но, по моим прикидкам, от меня таки сплошные убытки. Алла объявила меня солидным клиентом и назначила персонального менеджера. В профильной теме по Алле народ считатает нормальным гонять деньги туда-назад, как минимум, по пятницам и понедельникам и никто ещё не жаловался, что Алла от этого огорчилась. Вот даже знаю насколько подозрительно нужно выглядеть, чтобы попросили на выход.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|218
|
|
|11
|2791
|
|
|1
|85
|
|