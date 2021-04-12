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Для поліцейських розробили
значки про вакцинацію: що...

Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57

Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.

Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57

Пилите Шура, пилите ... :) А давайте каждому полицейскому мигалку на голову прикрепим, тоже так идея ничего ;) И деньги освоим и каждый издали будет знать что это полицейский при исполнении.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:50

И будет стоять дата вакцинации, да?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:52

Со сменой руководства в мвс ничего не изменилось.ПОЗОР.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:02

Cмайлики будут носить. Идиотия какая-то нараставет. такое год назад не выбрасывали.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:42

  R2 написав:Для поліцейських розробили значки


Вспомнилось одно стихотворение: 8)

Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков -
Каждый
К труду-обороне
Готов!

Самуил Маршак
EKO
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