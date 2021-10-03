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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:53

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Пропонуємо до обговорення:
За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав".

Дивися повний текст Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:54

За такі законопроекти треба позбавляти депутатського мандату.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:57

сначала надо научиться сажать в тюрьму за пьяное вождение.
tutmos
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