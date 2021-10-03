|
|
Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:53
Пропонуємо до обговорення:
За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав".
Дивися повний текст Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за перевищення швидкості
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95942
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:54
За такі законопроекти треба позбавляти депутатського мандату.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:57
сначала надо научиться сажать в тюрьму за пьяное вождение.
-
tutmos
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 24.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему