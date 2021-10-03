За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав".
Дивися повний текст Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за перевищення швидкості.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:53
Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за перевищення швидкості.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19
Уже не знают под каким законопроектом легализовать поборы с водителей
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:37
Законы нужно не только принимать,но и исполнять,тогда будет результат.А если одних наказывают,а властьимущие творят произвол на дорогах и за это вообще ни какой ответственности-грошь цена таким законам.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:54
Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:03
Да и леший с ними: в Харькове в 17-м -- 6 человек далеко не "прокурори, судді, депутати" на тротуаре смели.
В прошлом месяце в Киеве _девять машин_ тоже далеко не "подібна шушваль" столкнула.
Основную массу ДТП вполне обычные "рагули" устраивают.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:16
Лучше бы побольше лежачих полицейских ставили, чтобы гонщики сразу улетали.
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