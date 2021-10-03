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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:53

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Пропонуємо до обговорення:
За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав".

Дивися повний текст Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за перевищення швидкості.
R2
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За такі законопроекти треба позбавляти депутатського мандату.
unicdima
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сначала надо научиться сажать в тюрьму за пьяное вождение.
tutmos
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19

Уже не знают под каким законопроектом легализовать поборы с водителей
andrey050884
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:31

Алкаш - преступник. Факт.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:37

Законы нужно не только принимать,но и исполнять,тогда будет результат.А если одних наказывают,а властьимущие творят произвол на дорогах и за это вообще ни какой ответственности-грошь цена таким законам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:54

Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:03

  0mage0 написав:Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.

Да и леший с ними: в Харькове в 17-м -- 6 человек далеко не "прокурори, судді, депутати" на тротуаре смели.
В прошлом месяце в Киеве _девять машин_ тоже далеко не "подібна шушваль" столкнула.
Основную массу ДТП вполне обычные "рагули" устраивают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:16

Лучше бы побольше лежачих полицейских ставили, чтобы гонщики сразу улетали.
N0mad
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