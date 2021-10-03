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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:04

  0mage0 написав:
  Ukrainian написав:Плануєш сотку км по населеному пункті розсікати?
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту.

Та пишуть дурню не знаючи особливостей.
У Києві на проспекті Перемоги зробили обмеження 50кмч, хоча було 80, ясно, що дурня. І добилися цього рішення велосипедасти-урбанасти, які самі не дотримуються правил взагалі. Ця компашка має підтримку в КМДА бо пиляє разом бабло на встановленні стовпчиків, острівців безпеки, велодоріжок тощо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:05

  andrey050884 написав:Уже не знают под каким законопроектом легализовать поборы с водителей

А можно подробнее- как осуществлять "поборы", если вы не превышаете скорость и не нарушаете правила?
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:07

  0mage0 написав:Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.

Ну реально их капля в море, по сравнению с нарушающими обычными людьми. А у нас все любят на кого-то пенять.
SMOKE
 
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