Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Да и леший с ними: в Харькове в 17-м -- 6 человек далеко не "прокурори, судді, депутати" на тротуаре смели. В прошлом месяце в Киеве _девять машин_ тоже далеко не "подібна шушваль" столкнула. Основную массу ДТП вполне обычные "рагули" устраивают.
ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно
А разве нет? -- что Дронов что Зайцева по 10 лет получили... В смысле "нельзя"? -- вон 0mage0 выше намекает, что _все_ ДТП в стране совершаются _только_ "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" и "Поліціянти бояться їх чіпати" -- а тут мало того, что "чипнули" -- так еще и посадили? Сидит, вроде:
03 апреля 2020 Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову - по 10 лет тюрьмы
ну сидить і славно. а з судмедом то що? яка спочатку була підтвердила стан обдовбаності, а потім всі аналізи різко зникли як і сама судмед? вчора черговий їздюк в харкові відзначився, сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. пороблено там в харкові з їздюками.
Во вчерашнем харьковском ДТП скорость за 150км/ч,два трупа - у виновника прав вообще не было и быть не могло. Проблема не в наличии прав, не в наличии камер и штрафов. Проблема в адекватности вцелом. Тело которое было за рулем в 14 лет тупо расстреляло в супермаркете людей из пневмата и ему за это ничего. А тормозивших его пару дней назад ментов оно тупо посылало(и снимало на видео). Натыканые там где нафик не надо камеры и бездумно расставленные знаки ограничений часть проблемы с адекватностью. На трассах действительно снизилась скорость потока - перед камерами пробки по пол часа(ожидаешь в конце пробки увидеть страшную аварию, но там просто камера)(по факту почти везде где стоят камеры от Киева до Львова и опять же по факту до появления камер так не было - плотный поток на 110км/ч в попытке сбросить скорость до 50 (грубо говоря увеличивается в 2 раза) и застревает от чего скорость падает еще ниже и т.д. Ранее бездумные знаки компенсировались тем кто их соблюдение не контролировалось - адекватные водители прекрасно знают безопасную скорость и держат ее. Неадекватным не помеха наличие прав, знаки, камеры.
wild.tomcat написав: ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно
А разве нет? -- что Дронов что Зайцева по 10 лет получили... В смысле "нельзя"? -- вон 0mage0 выше намекает, что _все_ ДТП в стране совершаются _только_ "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" и "Поліціянти бояться їх чіпати" -- а тут мало того, что "чипнули" -- так еще и посадили? Сидит, вроде:
03 апреля 2020 Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову - по 10 лет тюрьмы
Horus написав:Проблема в адекватності в цілому. Тіло, яке було за кермом у 14 років, тупо розстріляло в супермаркеті людей з пневмата і йому за це нічого.
Проблема в неадекватності правоохоронної системи. Таких гнид в кожній країні вистачає. Він мав давно гнити у в'язниці разом зі своїми батьками. Але ні, він літає містом на дорогій тачці й хизується порушеннями ПДР. Ось вам і портрет "пересічного" лося.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Сер 27 жов, 2021 11:27, всього редагувалось 2 разів.
Широкие лежачие полицейские отлично справляются с вопросом ограничения скорости. На Кипре, в Эмиратах всё это работает аж бегом. Лично проверено. Джип, не джип - проехал быстрее 30 км/час - отдай на СТО сумму в 10 штрафов (ну или 300 долларов прокатной конторе за оторванный глушитель, если машина арендованная). Надо ж понимать, что в такой папуасской стране, как наша, все эти штрафы не работают. Их надо администрировать, а это геморно - задействовать толпу людей, которым нужно платить з/п. Плюс весь этот персонал будет небескорыстным (см. выше слово "папуасская"), плюс его будет не хватать, плюс опять же депутаты/мажоры на инфинити. Система принуждения к соблюдению скоростного режима должна быть простой и безотказной, как автомат Калашникова. И в идеале в ней вообще не должно быть людей. Ни на каком этапе.