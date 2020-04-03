Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Сер 27 жов, 2021 11:09

Во вчерашнем харьковском ДТП скорость за 150км/ч,два трупа - у виновника прав вообще не было и быть не могло. Проблема не в наличии прав, не в наличии камер и штрафов. Проблема в адекватности вцелом. Тело которое было за рулем в 14 лет тупо расстреляло в супермаркете людей из пневмата и ему за это ничего. А тормозивших его пару дней назад ментов оно тупо посылало(и снимало на видео). Натыканые там где нафик не надо камеры и бездумно расставленные знаки ограничений часть проблемы с адекватностью. На трассах действительно снизилась скорость потока - перед камерами пробки по пол часа(ожидаешь в конце пробки увидеть страшную аварию, но там просто камера)(по факту почти везде где стоят камеры от Киева до Львова и опять же по факту до появления камер так не было - плотный поток на 110км/ч в попытке сбросить скорость до 50 (грубо говоря увеличивается в 2 раза) и застревает от чего скорость падает еще ниже и т.д. Ранее бездумные знаки компенсировались тем кто их соблюдение не контролировалось - адекватные водители прекрасно знают безопасную скорость и держат ее. Неадекватным не помеха наличие прав, знаки, камеры.