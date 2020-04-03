Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09

_hunter написав: wild.tomcat написав:



ну сидить і славно. а з судмедом то що? ...

вчора черговий їздюк в харкові відзначився, сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. ... ну сидить і славно.? ..., сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. ...

А она в какой из двух машин была? -- или она уже на тротуаре людей валила?..

Прокурор/судья? Или не дай Бил Гейтс -- судья? А она в какой из двух машин была? -- или она уже на тротуаре людей валила?..Прокурор/судья? Или не дай Бил Гейтс -- судья?

мені от цікаво, перечитуючи ваші дописи, ви дурня валяєте? чи може не валяєте? судмед в машині не сиділа, але це не відміняє того що вона є фігурантом по справі. тому що якби не судмед, то зайцева б отримала б не десятку, а пятнаху, а може і більше, і без всіляких апеляцій. і без права на удо, можливо. і по вашій же ссилці, судді беруть відвід у справі по судмеду. це так, до слова, про суддів. а по зайцевій - папік старається. не без участі мєнтів/суддів/прокурорів. так само і по вчорашній соплі папік буде землю рити. його ще раніше закрити було за що. закрили б - людина жива б залишилася. так що не тре нам тут про мєнтів/суддів/прокуруроів.