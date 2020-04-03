Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Сер 27 жов, 2021 14:15

_hunter написав: Это мне интересно -- зачем вы как тот нерадивый студент с блохами в тему вообще не относящиеся к делу вещи тянете? -- еще корупцию Порошенко тут вспоминать давайте...

Это мне интересно -- зачем вы как тот нерадивый студент с блохами в тему вообще не относящиеся к делу вещи тянете? -- еще корупцию Порошенко тут вспоминать давайте...

_hunter написав: О, наконец-то конкретика пошла. Ну, если не сиділа -- то и фиг с ней.

Мы сейчас не судовую систему

>>> це так, до слова, про суддів

обсуждаем, а превышения скорости/нарушения ПДД. Которые, как там выше утвержалось _только_ судьи/депутаты допускают.

О, наконец-то конкретика пошла. Ну, если не сиділа -- то и фиг с ней.Мы сейчас не судовую систему>>> це так, до слова, про суддівобсуждаем, а превышения скорости/нарушения ПДД. Которые, как там выше утвержалось _только_ судьи/депутаты допускают.

_hunter написав: >>> а по зайцевій - папік старається.

ну старается. Законом это, вроде, не запрещено. Папик старается -- караван идет (или как там в той поговорке было?)... >>> а по зайцевій - папік старається.ну старается. Законом это, вроде, не запрещено. Папик старается -- караван идет (или как там в той поговорке было?)...

а хто вирішує, що я, по темі чи ні, пишу? чи не ви часом?так ви не партеся, я вас звільняю від цього почесного обов'язкуя сам в стані визначити що тут по темі, а що ні, без вашої допомогисправа в тому, що суддям/прокурорам не обовязково в машині сидіти. вони таким їздюкам як зайцева і вчорашній сопєль, абонементи продають на перевищення. цього мало, по вашому? що толку від тих обмежень та покарань, якщо за їх виконанням ніхто не слідкує? а якщо і слідкують, то не зав всіма? ці два кадри в своїх соцмережах вихвалялися, які вони наїздники, і ловили їх неодноразово, але толку, якщо нічого так до кінця і не довели. чи не без участі цих самих суддів/прокурорів? якби в свій час цим їздюкам надавали в бубен, люди були живі. а ніт, не надавали. так би і їздили далі, поки можливо в ще гірші аварї не втрапили б.який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???