Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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_hunter написав:Да и леший с ними: в Харькове в 17-м -- 6 человек далеко не "прокурори, судді, депутати" на тротуаре смели. В прошлом месяце в Киеве _девять машин_ тоже далеко не "подібна шушваль" столкнула. Основную массу ДТП вполне обычные "рагули" устраивают.
ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно
А разве нет? -- что Дронов что Зайцева по 10 лет получили... В смысле "нельзя"? -- вон 0mage0 выше намекает, что _все_ ДТП в стране совершаются _только_ "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" и "Поліціянти бояться їх чіпати" -- а тут мало того, что "чипнули" -- так еще и посадили? Сидит, вроде:
03 апреля 2020 Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову - по 10 лет тюрьмы
ну сидить і славно. а з судмедом то що? яка спочатку була підтвердила стан обдовбаності, а потім всі аналізи різко зникли як і сама судмед? вчора черговий їздюк в харкові відзначився, сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. пороблено там в харкові з їздюками.
Во вчерашнем харьковском ДТП скорость за 150км/ч,два трупа - у виновника прав вообще не было и быть не могло. Проблема не в наличии прав, не в наличии камер и штрафов. Проблема в адекватности вцелом. Тело которое было за рулем в 14 лет тупо расстреляло в супермаркете людей из пневмата и ему за это ничего. А тормозивших его пару дней назад ментов оно тупо посылало(и снимало на видео). Натыканые там где нафик не надо камеры и бездумно расставленные знаки ограничений часть проблемы с адекватностью. На трассах действительно снизилась скорость потока - перед камерами пробки по пол часа(ожидаешь в конце пробки увидеть страшную аварию, но там просто камера)(по факту почти везде где стоят камеры от Киева до Львова и опять же по факту до появления камер так не было - плотный поток на 110км/ч в попытке сбросить скорость до 50 (грубо говоря увеличивается в 2 раза) и застревает от чего скорость падает еще ниже и т.д. Ранее бездумные знаки компенсировались тем кто их соблюдение не контролировалось - адекватные водители прекрасно знают безопасную скорость и держат ее. Неадекватным не помеха наличие прав, знаки, камеры.
wild.tomcat написав: ну раз згадали харків 17го - і що, хтось відповів за те все? стверджувати що там був пересічний рагуль вася теж не можна. і яким чином тим (і їм подібним) (ч)удакам завадить обмеження швидкості і цей закон, шо 50 шо 60, ви хоч 30 зробіть, вони ж то всеодно сильно поза 100 їхали. і як там зайцева, сидить? а інший учасник дтп? а судмед, що проводила перевірку на стан алко/нарко в тому випадку, вже з еміграції повернулася? злі язики стверджують, вона не с порожніми кишенями туди подавалася. так що не все так однозначно
А разве нет? -- что Дронов что Зайцева по 10 лет получили... В смысле "нельзя"? -- вон 0mage0 выше намекает, что _все_ ДТП в стране совершаются _только_ "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" и "Поліціянти бояться їх чіпати" -- а тут мало того, что "чипнули" -- так еще и посадили? Сидит, вроде:
03 апреля 2020 Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову - по 10 лет тюрьмы
Horus написав:Проблема в адекватності в цілому. Тіло, яке було за кермом у 14 років, тупо розстріляло в супермаркеті людей з пневмата і йому за це нічого.
Проблема в неадекватності правоохоронної системи. Таких гнид в кожній країні вистачає. Він мав давно гнити у в'язниці разом зі своїми батьками. Але ні, він літає містом на дорогій тачці й хизується порушеннями ПДР. Ось вам і портрет "пересічного" лося.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Сер 27 жов, 2021 11:27, всього редагувалось 2 разів.
Широкие лежачие полицейские отлично справляются с вопросом ограничения скорости. На Кипре, в Эмиратах всё это работает аж бегом. Лично проверено. Джип, не джип - проехал быстрее 30 км/час - отдай на СТО сумму в 10 штрафов (ну или 300 долларов прокатной конторе за оторванный глушитель, если машина арендованная). Надо ж понимать, что в такой папуасской стране, как наша, все эти штрафы не работают. Их надо администрировать, а это геморно - задействовать толпу людей, которым нужно платить з/п. Плюс весь этот персонал будет небескорыстным (см. выше слово "папуасская"), плюс его будет не хватать, плюс опять же депутаты/мажоры на инфинити. Система принуждения к соблюдению скоростного режима должна быть простой и безотказной, как автомат Калашникова. И в идеале в ней вообще не должно быть людей. Ни на каком этапе.
ну сидить і славно. а з судмедом то що? ... вчора черговий їздюк в харкові відзначився, сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. ...
А она в какой из двух машин была? -- или она уже на тротуаре людей валила?.. Прокурор/судья? Или не дай Бил Гейтс -- судья?
мені от цікаво, перечитуючи ваші дописи, ви дурня валяєте? чи може не валяєте? судмед в машині не сиділа, але це не відміняє того що вона є фігурантом по справі. тому що якби не судмед, то зайцева б отримала б не десятку, а пятнаху, а може і більше, і без всіляких апеляцій. і без права на удо, можливо. і по вашій же ссилці, судді беруть відвід у справі по судмеду. це так, до слова, про суддів. а по зайцевій - папік старається. не без участі мєнтів/суддів/прокурорів. так само і по вчорашній соплі папік буде землю рити. його ще раніше закрити було за що. закрили б - людина жива б залишилася. так що не тре нам тут про мєнтів/суддів/прокуруроів.
ну сидить і славно. а з судмедом то що? ... вчора черговий їздюк в харкові відзначився, сопля 16 річна, тато з мамою тачку подарували на день народження. пишуть, шо чувак і раніше бикував. ...
А она в какой из двух машин была? -- или она уже на тротуаре людей валила?.. Прокурор/судья? Или не дай Бил Гейтс -- судья?
мені от цікаво, перечитуючи ваші дописи, ви дурня валяєте? чи може не валяєте? судмед в машині не сиділа, але це не відміняє того що вона є фігурантом по справі. тому що якби не судмед, то зайцева б отримала б не десятку, а пятнаху, а може і більше, і без всіляких апеляцій. і без права на удо, можливо. і по вашій же ссилці, судді беруть відвід у справі по судмеду. це так, до слова, про суддів. а по зайцевій - папік старається. не без участі мєнтів/суддів/прокурорів. так само і по вчорашній соплі папік буде землю рити. його ще раніше закрити було за що. закрили б - людина жива б залишилася. так що не тре нам тут про мєнтів/суддів/прокуруроів.
Это мне интересно -- зачем вы как тот нерадивый студент с блохами в тему вообще не относящиеся к делу вещи тянете? -- еще корупцию Порошенко тут вспоминать давайте...
О, наконец-то конкретика пошла. Ну, если не сиділа -- то и фиг с ней. Мы сейчас не судовую систему >>> це так, до слова, про суддів обсуждаем, а превышения скорости/нарушения ПДД. Которые, как там выше утвержалось _только_ судьи/депутаты допускают.
>>> а по зайцевій - папік старається. ну старается. Законом это, вроде, не запрещено. Папик старается -- караван идет (или как там в той поговорке было?)...
safonovstanislav написав:В Дубае по городу в некоторых местах ограничение 100 км/час + 20 км/час безштрафовых. Может стоит заняться дорогами?
Ехал в Украине по трассе, ограничение 110 км/час. Так мало того, что пешеходные переходы в сёлах без знаков снижения скорости, так ещё и ограниченная видимость с разделительной полосы. Увидеть пешехода физически невозможно. Пока ехал, увидел бывшего пешехода разорваного на ошмётки, причём, большая часть от того, что осталось от пешехода, валялось далеко впереди от пешеходного перехода. Ну, хотите сделать переход на трассе, поднимите трассу и сделайте туннель для перехода. На крайний случай надземный или подземный. Но, конечно же, просто нарисовать полосочки значительно проще и дешевле
Ты кровный враг для урбанастов Согласно их последним веяниям подземные переходы признаны вредными, поэтому сейчас по всему Киеву массово поверх подземных делают наземные переходы.
_hunter написав:Это мне интересно -- зачем вы как тот нерадивый студент с блохами в тему вообще не относящиеся к делу вещи тянете? -- еще корупцию Порошенко тут вспоминать давайте...
а хто вирішує, що я, по темі чи ні, пишу? чи не ви часом? так ви не партеся, я вас звільняю від цього почесного обов'язку я сам в стані визначити що тут по темі, а що ні, без вашої допомоги
_hunter написав:О, наконец-то конкретика пошла. Ну, если не сиділа -- то и фиг с ней. Мы сейчас не судовую систему >>> це так, до слова, про суддів обсуждаем, а превышения скорости/нарушения ПДД. Которые, как там выше утвержалось _только_ судьи/депутаты допускают.
справа в тому, що суддям/прокурорам не обовязково в машині сидіти. вони таким їздюкам як зайцева і вчорашній сопєль, абонементи продають на перевищення. цього мало, по вашому? що толку від тих обмежень та покарань, якщо за їх виконанням ніхто не слідкує? а якщо і слідкують, то не зав всіма? ці два кадри в своїх соцмережах вихвалялися, які вони наїздники, і ловили їх неодноразово, але толку, якщо нічого так до кінця і не довели. чи не без участі цих самих суддів/прокурорів? якби в свій час цим їздюкам надавали в бубен, люди були живі. а ніт, не надавали. так би і їздили далі, поки можливо в ще гірші аварї не втрапили б.
_hunter написав:>>> а по зайцевій - папік старається. ну старается. Законом это, вроде, не запрещено. Папик старается -- караван идет (или как там в той поговорке было?)...
який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10