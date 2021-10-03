Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10
вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати тут
safonovstanislav написав:В Дубае по городу в некоторых местах ограничение 100 км/час + 20 км/час безштрафовых. Может стоит заняться дорогами?
Ехал в Украине по трассе, ограничение 110 км/час. Так мало того, что пешеходные переходы в сёлах без знаков снижения скорости, так ещё и ограниченная видимость с разделительной полосы. Увидеть пешехода физически невозможно. Пока ехал, увидел бывшего пешехода разорваного на ошмётки, причём, большая часть от того, что осталось от пешехода, валялось далеко впереди от пешеходного перехода. Ну, хотите сделать переход на трассе, поднимите трассу и сделайте туннель для перехода. На крайний случай надземный или подземный. Но, конечно же, просто нарисовать полосочки значительно проще и дешевле
Ты кровный враг для урбанастов Согласно их последним веяниям подземные переходы признаны вредными, поэтому сейчас по всему Киеву массово поверх подземных делают наземные переходы.
Конечно, нужно дорогу опускать или поднимать, а не тротуар
wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10
вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати ...
Мы все еще про Зайцеву? -- или у золотой рыбки снова память обнулилась и очередной не относящийся к обсуждению факт вспомнился? Или все проще: >>> ви дурня валяєте? чи може не валяєте? ?