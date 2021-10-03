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водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:43

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???

Поговорка такая -- не слышали? :roll:
Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?..
Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10 :lol:


вас за занудство навіть гугл забанив чи як? :D умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати тут
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:44

  unicdima написав:
  safonovstanislav написав:В Дубае по городу в некоторых местах ограничение 100 км/час + 20 км/час безштрафовых. Может стоит заняться дорогами?

Ехал в Украине по трассе, ограничение 110 км/час. Так мало того, что пешеходные переходы в сёлах без знаков снижения скорости, так ещё и ограниченная видимость с разделительной полосы. Увидеть пешехода физически невозможно. Пока ехал, увидел бывшего пешехода разорваного на ошмётки, причём, большая часть от того, что осталось от пешехода, валялось далеко впереди от пешеходного перехода.
Ну, хотите сделать переход на трассе, поднимите трассу и сделайте туннель для перехода. На крайний случай надземный или подземный. Но, конечно же, просто нарисовать полосочки значительно проще и дешевле

Ты кровный враг для урбанастов :D
Согласно их последним веяниям подземные переходы признаны вредными, поэтому сейчас по всему Киеву массово поверх подземных делают наземные переходы.

Конечно, нужно дорогу опускать или поднимать, а не тротуар
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:10

"Наказание за превышение скорости имеет две градации — на 20 или 50 км/ч" - так зробіть більшу градацію, 100 км і штраф 10 тисяч, 120 і штраф 20 тисяч
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41

  Rainbow написав:"Наказание за превышение скорости имеет две градации — на 20 или 50 км/ч" - так зробіть більшу градацію, 100 км і штраф 10 тисяч, 120 і штраф 20 тисяч


За км потрібно рахувати
If a vehicle was going 155 km/h in a 110 km/h zone, the fine would be $742. The vehicle is 45 km/h over the posted speed limit.

$170 (base fine) + [$8 (fine per km) x 45 (speed over limit)] + $212 (victims surcharge) = $742
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:01

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???

Поговорка такая -- не слышали? :roll:
Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?..
Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10 :lol:


вас за занудство навіть гугл забанив чи як? :D умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати ...

Мы все еще про Зайцеву? -- или у золотой рыбки снова память обнулилась и очередной не относящийся к обсуждению факт вспомнился? Или все проще:
>>> ви дурня валяєте? чи може не валяєте?
? :lol:
_hunter
 
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