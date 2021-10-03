Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: Сер 27 жов, 2021 19:23

_hunter написав: Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория? Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?

Киев-москва, г Кролевец, в сторону границы с РФ, заканчивается город, идет озеро луг река, нет ни одной постройки там, а знак населенного пункта заканчивается где то через минимум 3 км, после проезда последних построек, вверху в лесу напротив заправки, и гаишники как раз работают на этом участке, по счастливой случайности знак конец КРОЛЕВЦА в золоте думаю можно отливать - вечный кормилецУмолчу уже о знаках 20 км, в полях на великих будивництвах, дорога пустая, работяги открывают, как масло она под стольник идешь, а тут гайцы с палочкой... т.е по проекту этого закона попадание чуть ли не на расстрел, конечно описанные в этих примерах случаи довольно редкие, не от этого не менее обидные. Ибо сейчас патрульники уже стали снова в засадах сидеть, а не помогать и регулировать как было в первые годы после реформы. Так что первое расстрелы ввести за такие странные знаки и за то что их не вовремя убирают, и пока хоть один такой знак КОРМИЛЕЦ существует, никаких дополнительных ужесточений не должно быть. Пусть сначала наводят порядок в том что уже есть