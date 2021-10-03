Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10
вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати тут
safonovstanislav написав:В Дубае по городу в некоторых местах ограничение 100 км/час + 20 км/час безштрафовых. Может стоит заняться дорогами?
Ехал в Украине по трассе, ограничение 110 км/час. Так мало того, что пешеходные переходы в сёлах без знаков снижения скорости, так ещё и ограниченная видимость с разделительной полосы. Увидеть пешехода физически невозможно. Пока ехал, увидел бывшего пешехода разорваного на ошмётки, причём, большая часть от того, что осталось от пешехода, валялось далеко впереди от пешеходного перехода. Ну, хотите сделать переход на трассе, поднимите трассу и сделайте туннель для перехода. На крайний случай надземный или подземный. Но, конечно же, просто нарисовать полосочки значительно проще и дешевле
Ты кровный враг для урбанастов Согласно их последним веяниям подземные переходы признаны вредными, поэтому сейчас по всему Киеву массово поверх подземных делают наземные переходы.
Конечно, нужно дорогу опускать или поднимать, а не тротуар
wild.tomcat написав:який карван і куди він йде? ви про що??? папік вже порєшав. чи ви і вправду не розумієте різниці між десяткою з удо після 5 років і пятнахою без удо (ну чи може років через 10-12, в кращому випадку), з врахаванням обтяжуючих (обдовбаність)?. для вас це одне і теж???
Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10
вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати ...
Мы все еще про Зайцеву? -- или у золотой рыбки снова память обнулилась и очередной не относящийся к обсуждению факт вспомнился? Или все проще: >>> ви дурня валяєте? чи може не валяєте? ?
_hunter написав:Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?
Киев-москва, г Кролевец, в сторону границы с РФ, заканчивается город, идет озеро луг река, нет ни одной постройки там, а знак населенного пункта заканчивается где то через минимум 3 км, после проезда последних построек, вверху в лесу напротив заправки, и гаишники как раз работают на этом участке, по счастливой случайности знак конец КРОЛЕВЦА в золоте думаю можно отливать - вечный кормилец
Умолчу уже о знаках 20 км, в полях на великих будивництвах, дорога пустая, работяги открывают, как масло она под стольник идешь, а тут гайцы с палочкой... т.е по проекту этого закона попадание чуть ли не на расстрел, конечно описанные в этих примерах случаи довольно редкие, не от этого не менее обидные. Ибо сейчас патрульники уже стали снова в засадах сидеть, а не помогать и регулировать как было в первые годы после реформы. Так что первое расстрелы ввести за такие странные знаки и за то что их не вовремя убирают, и пока хоть один такой знак КОРМИЛЕЦ существует, никаких дополнительных ужесточений не должно быть. Пусть сначала наводят порядок в том что уже есть
_hunter написав:Поговорка такая -- не слышали? Что он порешал? И про какое УДО, про которое никто, кроме вас не в курсе, похоже, вы тут толдычите?.. Конечно понимаю: 15 ровно на 50% больше 10
вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати ...
Мы все еще про Зайцеву? -- или у золотой рыбки снова память обнулилась и очередной не относящийся к обсуждению факт вспомнился? Или все проще: >>> ви дурня валяєте? чи може не валяєте? ?
ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? шкода, з виду ніби як нормальний був
Vit.Ali написав: Ибо сейчас патрульники уже стали снова в засадах сидеть, а не помогать и регулировать как было в первые годы после реформы
Никогда они никому не помогали и ничего не регулировали. В первые же недели кормушки себе понаходили. Я уже рассказывал, как машину ставили в кустах, и грабили на взятки тех, кто в 29 метрах от остановки парковался (30 метров заранее отмечали мелом). Но, у нас на районе они тестировали и другие "общественно-полезные" способы набивания своих карманов купюрами. Туда люди пришли изначально зарабатывать, а не помогать
wild.tomcat написав:вас за занудство навіть гугл забанив чи як? умовно-дострокове звільнення, ніколи не чули чи що? ой-вей, а такий всезнаючий персонаж. а тут на тобі... читати ...
Мы все еще про Зайцеву? -- или у золотой рыбки снова память обнулилась и очередной не относящийся к обсуждению факт вспомнился? Или все проще: >>> ви дурня валяєте? чи може не валяєте? ?
ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? шкода, з виду ніби як нормальний був
>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.
Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...
_hunter написав:Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?
Киев-москва, г Кролевец, в сторону границы с РФ, заканчивается город, идет озеро луг река, нет ни одной постройки там, а знак населенного пункта заканчивается где то через минимум 3 км, после проезда последних построек, вверху в лесу напротив заправки, и гаишники как раз работают на этом участке, по счастливой случайности знак конец КРОЛЕВЦА в золоте думаю можно отливать - вечный кормилец
Вот этот знак? -- который через километр (минута езды) от последнего дома (то, что вы за защитной лесополосой домов не видели -- не значит, что их там нет )? И который где-то в 500ти метрах от места, где местные рыбаки на ставок дорогу перебегают? Я хз, конечно, но минуту желание втопить тапку в пол можно и потерпеть...
При этом -- там вопрос был об обратной ситуации: города -- нет, а знак есть -- да еще и в кустах