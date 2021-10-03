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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:09

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко?
ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? :D шкода, з виду ніби як нормальний був

>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко?
Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.

Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...


забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян :mrgreen: і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас :D вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? :D так краще наступного разу просто пройдіть повз...
wild.tomcat
 
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