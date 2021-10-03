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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:09

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко?
ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? :D шкода, з виду ніби як нормальний був

>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко?
Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.

Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...


забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян :mrgreen: і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас :D вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? :D так краще наступного разу просто пройдіть повз...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:23

Re: Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за.

Это "законопроект" - ни что более, как официальный документ о ущербности "депутанта" его подавшего.
В условиях позеленевшего состояния ВР - оно грозит стать "Законом".
Что уже критический звонок для всей Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:35

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко?
Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.

Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...


забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян :mrgreen: і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас :D вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? :D так краще наступного разу просто пройдіть повз...

Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.

Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? :roll:
Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс".
ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:30

  _hunter написав:Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.

Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? :roll:
Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс".
ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем? :lol:


і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:13

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.

Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? :roll:
Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс".
ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем? :lol:


і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як? :D

О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло.
А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...

>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому
так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается? :lol:

А насчет жестче -- это у вас, похоже, на фоне классовой борьбы синдром Баадера — Майнхоф воспалился
Вон, из свежего -- тоже "блатной", скажете
http://dtp.kiev.ua/kyiv/politsejski-kie ... flikt.html

Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:29

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як? :D

О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло.
А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...

>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому
так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается? :lol:

А насчет жестче -- это у вас, похоже, на фоне классовой борьбы синдром Баадера — Майнхоф воспалился
Вон, из свежего -- тоже "блатной", скажете
http://dtp.kiev.ua/kyiv/politsejski-kie ... flikt.html

Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике :lol:


ви, очевидно, з того самого садочку щойно вибралися. а то порівняння щось, як то кажуть, "по фройду". напевно не відпускає? :D
і якщо вам ""и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами" - о нехай вам і буде фіг. переважній більшості "не фіг", оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма, розумієте? якщо особисто вас влаштовує вибірково, то це винятково ваш вибір. а переважна більшість з цим не погоджується. тому якщо якраз це і "плохо работает", тому що якщо щось (в даному випадку не нести відповідальність за свої дії) можна одним, значить можна і іншим, чим вони гірші? пересічний вася так само клав на закон як депутат коля чи суддя клава. якщо можна колі і клаві, то вася переймає передовий, так би мовити, досвід. ще раз - або відповідають всі в рівній мірі або всім буде "ну и фиг с ним"
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:39

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як? :D

О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло.
А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...

>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому
так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается? :lol:

А насчет жестче -- это у вас, похоже, на фоне классовой борьбы синдром Баадера — Майнхоф воспалился
Вон, из свежего -- тоже "блатной", скажете
http://dtp.kiev.ua/kyiv/politsejski-kie ... flikt.html

Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике :lol:


ви, очевидно, з того самого садочку щойно вибралися. а то порівняння щось, як то кажуть, "по фройду". напевно не відпускає? :D
і якщо вам ""и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами" - о нехай вам і буде фіг. переважній більшості "не фіг", оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма, розумієте? якщо особисто вас влаштовує вибірково, то це винятково ваш вибір. а переважна більшість з цим не погоджується. тому якщо якраз це і "плохо работает", тому що якщо щось (в даному випадку не нести відповідальність за свої дії) можна одним, значить можна і іншим, чим вони гірші? пересічний вася так само клав на закон як депутат коля чи суддя клава. якщо можна колі і клаві, то вася переймає передовий, так би мовити, досвід. ще раз - або відповідають всі в рівній мірі або всім буде "ну и фиг с ним"

Как тот же Фрейд говорил -- "бывают, доченька, и просто сны" :lol: -- не ищите двойное дно там, где его нет...

>>> оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма
Я с этим разве спорю? -- я говорю, что есть есть категория 80% нарушителей -- может с ними у нужно что-то делать, а не лепить отмазки "а вон депутат Иванов на красный проехал -- так я теперь через сплошную всегда буду ездить".

В той вашей "іств, здається" подборке сколько ДТП было? -- и за скольно лет? Десяток за пяток? -- а число "неблатных" смертельных ДТП только за этот год вам подсказать? -- или сами найдете?
_hunter
 
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