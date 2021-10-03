Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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wild.tomcat написав:ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? ви спитали, я вам відповів. чи може ви забуваєте про що питаєте? амнезія? аль інакша яка хворь? шкода, з виду ніби як нормальний був
>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.
Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...
забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? так краще наступного разу просто пройдіть повз...
Это "законопроект" - ни что более, как официальный документ о ущербности "депутанта" его подавшего. В условиях позеленевшего состояния ВР - оно грозит стать "Законом". Что уже критический звонок для всей Украины.
_hunter написав:>>> ви знову берете на себе тягар вказувати іншим що відноситься до обговорення а що ні? не тяжко? Где? -- пальцем показать можно? -- банально уточнил что там с памятью золотой рыбки. В африке сегодня солнечно.
Последнее предложение странно выглядит -- не так ли? -- так и то УДО в контексте обсуждения отсидки Зайцевой. Лажанулся с УДО и теперь идет виляние филеем "что хочу -- то и обсуждаю"? -- так, может, это сам-с-собой делать лучше: дабы посторонних людей в заблуждение не вводить...
забавний ви персонаж якийсь, правда. кожен обговорює тут (і в іншому місці) те, що вважає за необхідне. вас забув спитати, що і де мені обговорювати. так, представте собі, що все це відноситься до статті і обговорення - судді/мєнти/прокурори, які і самі порушують, і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти, або сильно послаблюють відповідальність у випадку чого. тут вам щось не зрозуміло, потребує додаткових якихось пояснень? що особисто вам в цьому не так? не можете вловити причинно-наслідковий звязок? так це особисто ваша проблема, і нічия більше. бачите, у інших все добре, в одного вас до всіх питання є, довести всім які всі навколо якісь не такі, а ви один прямо дартаньян і якщо вам щось не подобається чи ви так легко вводитеся в "заблуждєніє" - пройдіть повз, пропустіть, не мучте себе та інших, і читайте далі щось інше. потреби вказувати кому і що писати немає ніякої. невдячна це ноша, та і думаю, заважка для вас вам же теж можуть вказувати на те саме, правда? так краще наступного разу просто пройдіть повз...
Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.
Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс". ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?
_hunter написав:Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.
Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс". ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?
і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?
_hunter написав:Та хоть погоду на марсе обсуждайте в теме о комуналке. Но вы если мне отвечаете -- отвечайте по теме пожалуйста. А если не мне отвечаете -- так не цитируйте мои сообщения -- обычные правила хорошего тона.
Возвращаясь к УДО Зайцевой -- так она по этой процедуре уже вышла или таки все еще сидит? -- несмотря на все "і блатних з мажорами відмазують, і дають їм сухими з води вийти"? Ну и возвращаясь к начальной теме разговора -- да-да, понимаю -- вам это будет очень сложно -- там посыл был "нарушают _только_ судьи/депутаты" -- т.е. "админ ресурс". ОК, к этой группе добавляется размытая группа "блатные", что не отменяет моего изначального посыла -- их 10% максимум и основная масса ДТП совершается вполне обычными пэрэсичными. С этим спорить будем?
і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?
О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло. А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...
>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается?
Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике
wild.tomcat написав: і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?
О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло. А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...
>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается?
Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике
ви, очевидно, з того самого садочку щойно вибралися. а то порівняння щось, як то кажуть, "по фройду". напевно не відпускає? і якщо вам ""и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами" - о нехай вам і буде фіг. переважній більшості "не фіг", оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма, розумієте? якщо особисто вас влаштовує вибірково, то це винятково ваш вибір. а переважна більшість з цим не погоджується. тому якщо якраз це і "плохо работает", тому що якщо щось (в даному випадку не нести відповідальність за свої дії) можна одним, значить можна і іншим, чим вони гірші? пересічний вася так само клав на закон як депутат коля чи суддя клава. якщо можна колі і клаві, то вася переймає передовий, так би мовити, досвід. ще раз - або відповідають всі в рівній мірі або всім буде "ну и фиг с ним"
wild.tomcat написав: і знову у вас все перевернуто з ніг на голову. навіть якщо "блатні" - це 10% (хз скільки там насправді), так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому що ці "подвиги" цих "блатних" набагато жорстікіші ніж у пересічного васі і ці "блатні" не понесуть (чи понесуть не повному обсязі) покарання. що толку від введення цих законів якщо певна частина суспільства на них клала і відповідальності не понесе? так зрозуміліше? чи все потрібно розжовувати як дитині? он вчора по іств, здається, у звязку з харковом, підбірку про "блатних" за останні декілька років зробили, так зайцева (з напарником) чи не єдині хто присів з усіх, напевно резонанс вже був такий що тяжко не присісти було. і то з наркотою "порішали", інакше обставинпи були б зовсім інші, як і термін увязнення (так, так, папік порєшав, чи у вас і з цього приводу якісь запитання є, і чи вважаєте що так і має бути?). там серед усіх неприсівших тих мажорів що тільки не було і банальний підкуп, і тиск, і раптова епілепсія, якби допомогло то б і енурез напевно приписали б. з всім цим сперечатися будемо, чи як?
О! -- хоть какое-то подобие конкретики среди абзацев словоблудия проблеснуло. А теперь чуть расширить конкретику получится? -- а не "кто-то где-то чето-то собрал, так там как бы"...
>>> так питання не в тому скільки це % від загального числа, а питання в тому так а я не понял: что это вы вопреки своим же советам _мне_ пытаетесь указывать, в чем _мой же_ вопрос заключается?
Поэтому я свой тезис повторю: "и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами (и кого вы там еще придумаете) -- основную массу проблем на дорогах далеко не они создают. Поэтому подход "пусть сначала Сережа свою кашу доест, а потом я есть буду" работает так же плохо, как в садике
ви, очевидно, з того самого садочку щойно вибралися. а то порівняння щось, як то кажуть, "по фройду". напевно не відпускає? і якщо вам ""и фиг с ними" -- с папиками/мамиками/депутатами" - о нехай вам і буде фіг. переважній більшості "не фіг", оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма, розумієте? якщо особисто вас влаштовує вибірково, то це винятково ваш вибір. а переважна більшість з цим не погоджується. тому якщо якраз це і "плохо работает", тому що якщо щось (в даному випадку не нести відповідальність за свої дії) можна одним, значить можна і іншим, чим вони гірші? пересічний вася так само клав на закон як депутат коля чи суддя клава. якщо можна колі і клаві, то вася переймає передовий, так би мовити, досвід. ще раз - або відповідають всі в рівній мірі або всім буде "ну и фиг с ним"
Как тот же Фрейд говорил -- "бывают, доченька, и просто сны" -- не ищите двойное дно там, где его нет...
>>> оскільки закон має в виконуватися всіма. не вибірково, а всіма Я с этим разве спорю? -- я говорю, что есть есть категория 80% нарушителей -- может с ними у нужно что-то делать, а не лепить отмазки "а вон депутат Иванов на красный проехал -- так я теперь через сплошную всегда буду ездить".
В той вашей "іств, здається" подборке сколько ДТП было? -- и за скольно лет? Десяток за пяток? -- а число "неблатных" смертельных ДТП только за этот год вам подсказать? -- или сами найдете?
_hunter написав:У сенсі "не можна"? - он 0mage0 вище натякає, що _все_ ДТП у країні скоюються _тільки_ "прокурорі, судді, депутати й подібна шушваль" і "Поліціянти боятися їх чіпати"
Я не казав, що всі ДТП в Україні скоюють прокурори, судді, депутати й подібна шушваль. Взагалі мова йшла не про ДТП, а порушення ПДР, зокрема, перевищення швидкості. Але звісно, більшість ДТП стаються внаслідок порушення ПДР, тому це приймається. Тепер щодо "прокурори, судді, депутати й подібна шушваль" і щодо "всі ДТП/порушення ПДР". Групу осіб я окреслив нарисно, вказавши найбільш очевидні та одіозні посади. Насправді їх більше і не всі вони можуть виділятися з натовпу. Це і центральна і місцева влада і поліціянти й просто багаті чуваки, які знають кому і як занести хабар. І звісно ж, родичі (зокрема діти) та куми цих осіб. Я не берусь оцінювати їхню кількість, але гадаю що це загалом чималенька орава. Ви, я так розумію, оцінили кількість безпосередньо функціонерів у 10% і ще 10% їхніх родичів/кумів. Хоча мені здається, що родичів таки буде більше, але припустімо що їх 20%. Отже, вони можуть впливати на призначення та відбуття покарання, порушення ПДР взагалі не проблема, ДТП складніше, але загалом теж некритично навіть якщо є загиблі. Також вони зачасту мають гроші на дорогі машини, які є безпечнішими ніж середньостатистичні й таким чином почуваються подвійно захищеними - в разі ДТП їх від смерті захистить велика безпечна машина, а від закону - посада/кум/хабар. Вони систематично порушують ПДР і це призводить до ДТП. Звісно ж, не всі, але те, що вони порушують систематично і виходять відносно сухими з води, це факт. Ті, хто не входить в цю категорію також не всі систематичні порушники. І важко довести статистично, але загалом складається враження, що серед описаної категорії порушників більше, ніж серед інших, а самі порушення зухваліші й небезпечніші. Тож порушень/ДТП за їхньою участю має бути більше, ніж 20%. Навіть якщо наші кількісна та якісна оцінки не зовсім правильні, сама наявність такої касти осіб мене особисто жахає. А вас ні? Ви згадували Зайцеву, яка сидить як контрприклад, що ніби немає таких недоторканих осіб. По-перше, вона вколошкала шістьох осіб за пару секунд на тротуарі. Я кажу про тяжкість злочину, яка просто зашкалює. Якщо для того, щоб вбивця сів, необхідно завжди ходити групами по щонайменше 6 осіб, то це погана новина. По-друге, сидить вона у комфортних умовах. До речі, Дронов, який за старт на жовте світло, а на перехресті він, здається, був уже на зелене, отримав такий самий термін, 10 років, здається, сидить у закладі суворішого режиму. По-третє, 10 років чарівним способом перетворюються на 5. Якщо вона вийде достроково через 5 років, це вийде по 10 місяців за одне вбивство. Непогано, чи не так? По-четверте, на одну Зайцеву приходяться сотні Толстошеєвих, Шуфричів та решта Енгибарянів, а також тих, про яких ми навіть не чули, бо ЗМІ про них не повідомляли.
_hunter написав:Координати до метра не потрібні – вистачить і назви н.п. і траси, якою ви в нього "вносилися".
Наприклад, на вже згаданій тут трасі від Києва до Кролевця (але далі, до кордону з мордором я не їздив) між Києвом та Кролевцем буде купа населених пунктів і ви ніколи не здогадаєтеся, що це населений пункт, якщо не побачите табличку на білому фоні. Та гадаю на будь-якій трасі ви знайдете населені пункти, де пара км "всередині" білих табличок це суцільний ліс з обох боків. Це доволі поширене явище і, на мій погляд, ви заперечуєте очевидний факт або приколупуєтеся до дрібниць, адже тут це лишень приклад коли геть різні ситуації поліція може запротоколювати як однакове порушення і застосувати однакове покарання. Навіть всередині Києва порівняйте проспект Перемоги, наприклад, і маленьку вуличку між будинками, де типова швидкість близько 20 км/год, але і там і там обмеження 50 км/год, але хіба можна їх порівнювати? Це лишень приклад того, як за очевидно різні за небезпекою порушення можна отримати однакове покарання.
Підсумовуючи, вважаю окрім підсилення покарання за серйозні порушення ПДР (а зрештою, і взагалі законів), потрібно 1) забезпечити невідворотність покарання для всіх порушників незалежно від посади, друзів та гаманця; 2) зробити покарання відповідним до тяжкості порушення. Не ставити знаки з низькою швидкістю там, де нікого немає і навпаки обмежити швидкість на маленьких вуличках у містах.