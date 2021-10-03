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Водіїв пропонують позбавляти
водійського посвідчення за...

Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:27

  _hunter написав:Якщо типова 20 - взагалі не зрозумів проблеми: ну катаються по вулиці повільніше за дозволені 50 - ну ОК - за це ж не штрафують...
Мається на увазі безпечна швидкість це 20 км/год, ну нехай 30 і більшість так їздить, тому що там постійно хтось заїжджає/виїжджає/паркується/випарковується/пішоходи тощо. Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно. Але правилами дозволено.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:52

  0mage0 написав:
  _hunter написав:Якщо типова 20 - взагалі не зрозумів проблеми: ну катаються по вулиці повільніше за дозволені 50 - ну ОК - за це ж не штрафують...
Мається на увазі безпечна швидкість це 20 км/год, ну нехай 30 і більшість так їздить, тому що там постійно хтось заїжджає/виїжджає/паркується/випарковується/пішоходи тощо. Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно. Але правилами дозволено.

Все еще не поинимаю проблемы: ну разгонится до 70 -- дальше что? -- лишит затаившегося там полицианта возможности получить взятку за превышение на 40км/час?
Или вы снова намеками намекаете на жилую зону? -- там там и без того 20 ограничение...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:48

  0mage0 написав:...Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно...

Страшно, это когда ограничение 90 км/час, а по этой дороге больше 15 км/час не разгонишься, а на обочинах стоят машины, водители которых уже разбили свои машины об дорогу
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:57

  safonovstanislav написав:
  0mage0 написав:...Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно...

Страшно, это когда ограничение 90 км/час, а по этой дороге больше 15 км/час не разгонишься, а на обочинах стоят машины, водители которых уже разбили свои машины об дорогу

Про это я уже тоже говорил: ну такой у нас нарид: влетел в яму -- фиг он ее в Waze-е отметит -- пусть и другие диски/аморты бьют :twisted:
_hunter
 
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