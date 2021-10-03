Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:01

_hunter написав: Про это я уже тоже говорил: ну такой у нас нарид: влетел в яму -- фиг он ее в Waze-е отметит -- пусть и другие диски/аморты бьют Про это я уже тоже говорил: ну такой у нас нарид: влетел в яму -- фиг он ее в Waze-е отметит -- пусть и другие диски/аморты бьют

У нас в Днепре ловушек для водителей немеряно, когда идёт идеальная дорога, а потом незаметная, но глубокая, яма. Сам когда-то в такую попал на самом главном мосту в городе, самый левый ряд из 3х, сплошной поток, скорость 40-50 км/час, водитель спереди пропустил яму между колёс, а у меня 2 разорваных колеса и погнутые диски. Следующее за мной авто тоже разорвало, только 1 колесо. Оформление дтп, эвакуатор, ремонт, суд признал невиновным, обращаюсь в горсовет с заявлением за компенсацией, мороз, дальше меня просто не хватило, чтоб судиться с городом, забросил, т.к. время дороже.В том месте минимум 20 машин в день разбивалось в течении недели, пока дорогу не заштопали, а до этого стабильно 1-3 машины стояли разбитые, или колёса меняли, или ждали эвакуатор. И фиг кто что-то компенсировал водителям.В новостях конечно же всем всё компенсировали, видимо виртуально."Мэр Днепра Борис Филатов пообещал горожанам оплатить ремонт автомобилей, пострадавших от ямы на проезжей части Центрального моста. Впервые в Украине городская власть не только открыто признала свою вину, но и выступила с добровольной инициативой о компенсации...Для этого, по словам мэра, пострадавшим необходимо предоставить справку из полиции и чек на ремонт, а также обратиться по указанному телефонному номеру. Кроме того, мэр добавил, что виновные в инциденте уже наказаны."Все доки былы предоставлены в горсовет вместе с письменный заявлением, а в ответ - мороз, а не компенсацияСейчас у нас такая же яма на центральной улице Гагарина, уже несколько месяцев минимум. Уже её какие-то добровольцы краской обвели и написсали большими буквами ЯМА и стрелочки. Видать хорошенько кто-то свою машину ухайдокал в самом центре города.А что Waze? Кто ожидает, что, когда едешь по идеальной дороге в центре города, разобьёшь машину об дорогу?