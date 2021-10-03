Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...

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_hunter написав:Якщо типова 20 - взагалі не зрозумів проблеми: ну катаються по вулиці повільніше за дозволені 50 - ну ОК - за це ж не штрафують...
Мається на увазі безпечна швидкість це 20 км/год, ну нехай 30 і більшість так їздить, тому що там постійно хтось заїжджає/виїжджає/паркується/випарковується/пішоходи тощо. Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно. Але правилами дозволено.
_hunter написав:Якщо типова 20 - взагалі не зрозумів проблеми: ну катаються по вулиці повільніше за дозволені 50 - ну ОК - за це ж не штрафують...
Мається на увазі безпечна швидкість це 20 км/год, ну нехай 30 і більшість так їздить, тому що там постійно хтось заїжджає/виїжджає/паркується/випарковується/пішоходи тощо. Але знайдеться імбецил який розженеться там до 70 км/год (50 обмеження + 20 без штрафу) і це реально страшно. Але правилами дозволено.
Все еще не поинимаю проблемы: ну разгонится до 70 -- дальше что? -- лишит затаившегося там полицианта возможности получить взятку за превышение на 40км/час? Или вы снова намеками намекаете на жилую зону? -- там там и без того 20 ограничение...
_hunter написав:Про это я уже тоже говорил: ну такой у нас нарид: влетел в яму -- фиг он ее в Waze-е отметит -- пусть и другие диски/аморты бьют
У нас в Днепре ловушек для водителей немеряно, когда идёт идеальная дорога, а потом незаметная, но глубокая, яма. Сам когда-то в такую попал на самом главном мосту в городе, самый левый ряд из 3х, сплошной поток, скорость 40-50 км/час, водитель спереди пропустил яму между колёс, а у меня 2 разорваных колеса и погнутые диски. Следующее за мной авто тоже разорвало, только 1 колесо. Оформление дтп, эвакуатор, ремонт, суд признал невиновным, обращаюсь в горсовет с заявлением за компенсацией, мороз, дальше меня просто не хватило, чтоб судиться с городом, забросил, т.к. время дороже. В том месте минимум 20 машин в день разбивалось в течении недели, пока дорогу не заштопали, а до этого стабильно 1-3 машины стояли разбитые, или колёса меняли, или ждали эвакуатор. И фиг кто что-то компенсировал водителям.
В новостях конечно же всем всё компенсировали, видимо виртуально. "Мэр Днепра Борис Филатов пообещал горожанам оплатить ремонт автомобилей, пострадавших от ямы на проезжей части Центрального моста. Впервые в Украине городская власть не только открыто признала свою вину, но и выступила с добровольной инициативой о компенсации... Для этого, по словам мэра, пострадавшим необходимо предоставить справку из полиции и чек на ремонт, а также обратиться по указанному телефонному номеру. Кроме того, мэр добавил, что виновные в инциденте уже наказаны." https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukra ... -ukraine-2 Все доки былы предоставлены в горсовет вместе с письменный заявлением, а в ответ - мороз, а не компенсация
Сейчас у нас такая же яма на центральной улице Гагарина, уже несколько месяцев минимум. Уже её какие-то добровольцы краской обвели и написсали большими буквами ЯМА и стрелочки. Видать хорошенько кто-то свою машину ухайдокал в самом центре города. А что Waze? Кто ожидает, что, когда едешь по идеальной дороге в центре города, разобьёшь машину об дорогу?