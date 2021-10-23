Апеляційний суд Амстердама виніс рішення у справі про "скіфське золото", яка розглядалася протягом семи років.
Дивися повний текст Україна здобула чергову перемогу на суді щодо «скіфського золота».
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58
Україна здобула чергову перемогу на суді щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна здобула чергову перемогу на суді щодо «скіфського золота».
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58
Це здобуток сивочолого гетьмана
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