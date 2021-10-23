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Україна здобула чергову
перемогу на суді щодо...

Україна здобула чергову перемогу на суді щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58

Україна здобула чергову перемогу на суді щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд Амстердама виніс рішення у справі про "скіфське золото", яка розглядалася протягом семи років.

Дивися повний текст Україна здобула чергову перемогу на суді щодо «скіфського золота».
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58

Це здобуток сивочолого гетьмана
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unicdima
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