Кабмін зобов'язав Нафтогаз знизити ціни на газ для громадян, які залишилися без постачальника.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і клієнтів ПОН.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:06
Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і клієнтів ПОН.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:06
все население получило подарок-цена отобразится на товаре. позже вероятно и на тарифах для населения
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