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Нафтогаз назвав ціну газу
для бюджетних установ і...

Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:06

Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зобов'язав Нафтогаз знизити ціни на газ для громадян, які залишилися без постачальника.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і клієнтів ПОН.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:06

все население получило подарок-цена отобразится на товаре. позже вероятно и на тарифах для населения
tolja3334
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