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Голова «Оператора ГТС» розповів, що повинна зробити РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація зможе запустити газопровід "Північний потік-2" після того, як він пройде сертифікацію. Москві необхідно для цього виконати ряд умов.
Дивися повний текст Голова «Оператора ГТС» розповів, що повинна зробити РФ для запуску «Північного потоку-2»
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:49
А як вони перевірять, що це не підставна компанія, якою неформально керує путлер?
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