RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова «Оператора ГТС» розповів,
що повинна зробити РФ...

Голова «Оператора ГТС» розповів, що повинна зробити РФ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:49

Голова «Оператора ГТС» розповів, що повинна зробити РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація зможе запустити газопровід "Північний потік-2" після того, як він пройде сертифікацію. Москві необхідно для цього виконати ряд умов.

Дивися повний текст Голова «Оператора ГТС» розповів, що повинна зробити РФ для запуску «Північного потоку-2».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95949
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:49

А як вони перевірять, що це не підставна компанія, якою неформально керує путлер?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...
R2 » Вів 26 жов, 2021 15:30
3 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 18:38
egorlova987
Гетманцев розповів, кому проведуть індексацію пенсій
R2 » Пон 25 жов, 2021 12:27
4 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 08:39
_hunter
Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 19 жов, 2021 11:53
34 4552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 15:33
homemail2003_sn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.