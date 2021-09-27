|
|
Щоб не залишитись без авто, боржнику прийшлося виплатити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 23:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомив":https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82 Мінюст.
Дивися повний текст Щоб не залишитись без авто, боржнику прийшлося виплатити аліменти на 2 дітей
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95953
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор