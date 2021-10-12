В Україні стали дуже поширеними випадки, коли люди замість безкоштовної вакцинації купують підроблені сертифікати про щеплення.
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:32
У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
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Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:48
Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:24
Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:35
По логике надо проверять не саму бумажку на вкус и цвет (например, я ношу ксерокопию), а соответствие её базе данных, из которой она распечатана.
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